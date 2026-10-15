تحولت محاولة سائح إبعاد عنكبوت من حمام فيلا سياحية بجزيرة بالي الإندونيسية إلى حريق دمّر العقار بالكامل، بعدما أشعل ورقة لإخافة الحشرة، قبل أن تنتقل النيران إلى سقف الفيلا سريع الاشتعال. ولم يسفر الحادث عن إصابات، لكنه تسبب في خسائر مادية كبيرة.

ووفقًا لموقع «بيبول»، فإن السائح النيبالي غاوراب رانا، البالغ من العمر 45 عامًا، تسبب في اندلاع الحريق داخل الفيلا التي كان يقيم بها في منطقة كوتا الشمالية، يوم 5 أكتوبر الجاري.

وبحسب تقارير إعلامية أسترالية نقلت عن الشرطة المحلية، أشعل رانا الورقة داخل الحمام في محاولة لإبعاد العنكبوت، ثم غادر المكان إلى غرفة أخرى. وخلال ذلك، حملت الرياح الورقة المشتعلة باتجاه سقف الفيلا المصنوع من أعشاب «ألانغ ألانغ»، وهي مادة تقليدية معروفة بسرعة اشتعالها، ما أدى إلى امتداد النيران إلى أجزاء العقار.

وسرعان ما التهم الحريق الفيلا ومحتوياتها، فيما تدخل رجال الإطفاء بمساعدة السكان المحليين للسيطرة على النيران. ونجا السائح من دون إصابات، كما لم تُسجل أضرار في العقارات المجاورة.

وقدرت بعض التقارير قيمة الفيلا بنحو 112 ألف دولار، بينما أشارت تقارير أسترالية أخرى إلى احتمال وصول قيمتها إلى 160 ألف دولار. ولم تتضح حتى الآن الإجراءات القانونية التي قد تُتخذ بحق السائح على خلفية الحادث.