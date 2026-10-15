كشفت الفحوصات الطبية عن وجود رصاصة مستقرة في دماغ مريض مصري، بعدما توجه إلى أحد أطباء المخ والأعصاب والقسطرة المخية بجامعة أسيوط، إثر معاناته حركات لا إرادية في إحدى يديه واضطرابًا في الاتزان، دون أن يعلم بوجود إصابة سابقة تسببت في استقرار الرصاصة داخل رأسه.

وبحسب الطبيب، الذي نشر تفاصيل الحالة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الأعراض التي اشتكى منها المريض دفعته إلى طلب عدد من الفحوصات، شملت رسم المخ والأشعة المقطعية، للوقوف على أسباب حالته.

وأظهرت نتائج الأشعة وجود رصاصة داخل الدماغ، في اكتشاف أثار تساؤلات حول كيفية وصولها إلى هذا الموضع والمدة التي ظلت خلالها مستقرة، خاصة أن المريض لم يكن على علم بوجودها.

ومع انتشار تفاصيل الواقعة وتفاعل المتابعين معها، حذف الطبيب المنشور، وقدم اعتذارًا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أن هدفه من مشاركة الحالة كان تسليط الضوء على واقعة طبية نادرة، وليس تحقيق الانتشار أو إثارة الجدل.

وأشار الطبيب إلى أن عددًا من أساتذة جراحة المخ والأعصاب أكدوا له تعاملهم سابقًا مع حالات مشابهة، ما يعني أن الواقعة ليست الأولى من نوعها في المجال الطبي.