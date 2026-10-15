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ثارت الفنانة المصرية بشرى حالة من الجدل بعد إعلان مغادرتها مدينة الجونة، قبل ساعات من انطلاق الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي، المقرر افتتاحها مساء الخميس على ساحل البحر الأحمر، وسط تساؤلات حول أسباب غيابها عن الحدث الذي ارتبط اسمها بتأسيسه والمشاركة في نجاحه على مدار سنوات.

وكشفت بشرى عن قرارها عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام»، حيث نشرت صورًا من مغادرتها المدينة، موضحة أنها اختارت الابتعاد عن أجواء المهرجان هذا العام، بحثًا عن الهدوء والحصول على قسط من الراحة.

وكتبت الفنانة المصرية: «في الوقت الذي يتوافد فيه الجميع إلى الجونة، أختار أنا مغادرتها، وهذا هو النهج الجديد الذي أتبعه. قررت هذا العام أخذ إجازة من المهرجان للبحث عن مساحة من الهدوء والسكينة».

وجاء قرار بشرى في توقيت لافت، نظرًا إلى مكانتها بوصفها إحدى الشخصيات التي أسهمت في تأسيس المهرجان ودعم مسيرته، فضلًا عن حضورها المنتظم في دوراته السابقة، ومشاركتها في لجان التحكيم. وهو ما دفع متابعين إلى التساؤل عن دلالات غيابها هذا العام، خاصة مع تزامن الإعلان مع الكشف عن تشكيل لجان تحكيم الدورة الجديدة، التي تشهد مشاركة الفنانة ناهد السباعي للمرة الأولى.

ورغم تداول تكهنات بشأن احتمال ارتباط مغادرة بشرى بهذه التغييرات، لم تعلن الفنانة عن أي أسباب أخرى لقرارها، مكتفية بالتأكيد على رغبتها في الابتعاد عن أجواء المهرجان والحصول على فترة من الراحة.

وتُقام الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي خلال الفترة من 15 إلى 23 أكتوبر 2026، تحت شعار «سينما من أجل الإنسانية»، بمشاركة نخبة من صناع الأفلام من مصر ومختلف أنحاء العالم.

وتتضمن مسابقات المهرجان فئات الأفلام الروائية الطويلة والوثائقية الطويلة والقصيرة، إلى جانب مجموعة من الجوائز، من بينها «نجمة الجونة الخضراء» المخصصة للأعمال المرتبطة بالقضايا البيئية، وجائزتا الاتحاد الدولي لنقاد السينما «فيبريسي»، وشبكة ترويج السينما الآسيوية «نتباك».