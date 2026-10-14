عاد مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد حمد المنتشري إلى ممارسة مهامه مجدداً، بعد غيابه عن مواجهتي الهلال في دوري روشن السعودي، التي خسرها الاتحاد بنتيجة 3-2، ومباراته الآسيوية الأخيرة أمام شباب الأهلي الإماراتي، التي انتهت بخسارته 2-1.



واجتمع المنتشري باللاعبين في بداية مران اليوم، موجهاً لهم كلمة تحفيزية دعاهم خلالها إلى تجاوز التعثرات الأخيرة، والاستفادة من الأخطاء، والعمل على التعويض في المواجهات القادمة.



وفي حديث خاص لـ«عكاظ»، أكد رئيس شركة نادي الاتحاد رضا البترجي استمرار المنتشري في منصبه، موضحاً أن غيابه عن حضور المواجهة الأخيرة جاء لظروف خاصة زالت، ليعود إلى مواصلة مهامه مع الفريق.



وأشاد البترجي بالدعم الذي قدمته الجماهير الاتحادية للفريق في مواجهة شباب الأهلي الإماراتي، ضمن الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، رغم الخسارة بهدفين مقابل هدف، مؤكداً أن وقفة المدرج الأصفر ومساندته للفريق أمر اعتاد عليه الاتحاد من جماهيره المتميزة.



كما أثنى على تفاعل الجماهير ووقفتها مع الوطن من خلال التيفو الذي قدمته، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار الواجب الوطني الذي يعتز به كل مواطن سعودي.



وعن الخسارة الآسيوية، أوضح البترجي أن التعثر في بداية البطولة يستدعي مراجعة العمل وتقييم الأخطاء، مؤكداً أن الجهاز الفني يعمل على معالجتها وتصحيح وضع الفريق استعداداً للمباريات المقبلة.



وأشار إلى أن العمل داخل النادي يسير وفق تسلسل مؤسسي ومنهجية منظمة، معرباً عن تمنياته بالتوفيق للفريق في المواجهات القادمة، وتجاوز الأخطاء التي وصفها بأنها جزء وارد في أي عمل، متى ما جرت معالجتها والاستفادة منها.