في ليلة حبست الأنفاس على ملعب الأولمبيكو، قلب ريال مدريد تأخره أمام مضيفه روما الإيطالي من 1-3 إلى انتصار درامي بنتيجة 4-3، بعدما سجل ثلاثة أهداف في الدقائق الأخيرة، توّجها المدافع الألماني أنطونيو روديغر بهدف قاتل في الوقت بدل الضائع، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وبدأت المواجهة بإيقاع سريع، إذ منح مارتن دي رون التقدم لروما في الدقيقة 20، قبل أن يدرك الفرنسي كيليان مبابي التعادل لريال مدريد بعد خمس دقائق، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-1.

ومع بداية الشوط الثاني، باغت الهولندي دونيل مالين الفريق الملكي بهدفين متتاليين في الدقيقتين 51 و58، ليضع أصحاب الأرض على أعتاب انتصار ثمين، وسط مؤشرات على صعوبة عودة ريال مدريد إلى أجواء اللقاء.

غير أن المدرب جوزيه مورينيو قلب المشهد بتغييراته، فيما شهدت الدقائق الأخيرة خروج البرازيلي فينيسيوس جونيور، لتبدأ انتفاضة مدريديّة أعادت المباراة إلى نقطة التعادل خلال دقائق معدودة.

وفي الدقيقة 83، قلّص البديل كارلوس إسبّي الفارق، قبل أن يدرك إندريك التعادل في الدقيقة 85، مستفيداً من تمريرة أردا غولر، الذي عاد ليصنع هدف الانتصار الحاسم لروديغر في الدقيقة 90، وسط صدمة جماهير روما التي شاهدت فريقها يفقد تقدمه في لحظات.

وبهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى ست نقاط، محققاً العلامة الكاملة بعد انتصاره في الجولة الأولى على إنتر ميلان بنتيجة 2-1، فيما تجمّد رصيد روما عند نقطة واحدة.

وفي الجولة الثالثة، يستضيف ريال مدريد لايبزغ الألماني على ملعب سانتياغو برنابيو، فيما يلتقي روما سلوفان براتيسلافا السلوفاكي في الأولمبيكو.