أكد الخبير والمحلل الرياضي بندر الجعيثن، لـ «عكاظ» أن المواجهات المرتقبة التي أسفرت عنها قرعة بطولة السوبر السعودي ، والتي تجمع القادسية بالأهلي، والخلود بالنصر، ستكون في غاية الصعوبة ولن تخضع لأي تكهنات مسبقة.



وأوضح الجعيثن في حديثه أن لقاء القادسية والأهلي يمثل قمة كروية تجمع بين فريقين كبيرين يمتلكان إمكانات عالية وعناصر مميزة، إلى جانب الجاهزية الفنية والبدنية العالية التي يتمتع بها الطرفان، وهو ما يجعل المواجهة مفتوحة على كافة الاحتمالات.



وحول مواجهة الخلود والنصر، أشار الكابتن بندر إلى أن الخلود قدم مستويات لافتة هذا الموسم قياساً بالإمكانات المتاحة لمدربه. إلا أنه شدد على أن النصر يظل مرشحاً دائماً للمنافسة في مختلف البطولات بحكم خبرة لاعبيه، والجاهزية الفنية للظهور في المناسبات الكبرى، إلى جانب الجماهيرية العريضة التي تسانده.



وأضاف الجعيثن: «المباراة تتطلب حسابات دقيقة من جانب مدرب الخلود لمواجهة الفروقات الفنية، خصوصاً في ظل ما يمتلكه النصر من حلول فردية وخبرة عالية لدى لاعبيه، في مقابل اعتماد الخلود على الأسلوب الجماعي والروح العالية وعدم اليأس».



واختتم الكابتن بندر الجعيثن تصريحه بالحديث عن طبيعة أدوار خروج المغلوب، مؤكداً أن هذه المباريات تختلف كلياً عن مباريات الدوري، حيث تُلغى المقاييس الفنية العادية ويكون التركيز منصباً على النتيجة فقط من أجل قطع بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية، والتي سيكون لها حينها حسابات وظروف مختلفة كلياً.