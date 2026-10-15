أوقفت اللجنة التأديبية بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، مهاجم ريال مدريد «فينيسيوس جونيور» 4 مباريات، إثر طرده أمام فياريال (السبت) الماضي بعد دخوله كبديل، بسبب شده شعر ناثان ساليبا.



وبذلك سيغيب «جونيور» عن أول كلاسيكو في الموسم ضد برشلونة، بعد قرار اللجنة التأديبية، إذ أوضح التقرير التأديبي للجولة الثامنة، أن العقوبة مقسمة «مباراتان للطرد المباشر»، و«مباراتان أخريان للاحتجاج على الحكم».



بهذا القرار يغيب فينيسيوس عن مواجهات إشبيلية، برشلونة، راسينغ سانتاندير، وفالنسيا.



حيث سيقام الكلاسيكو يوم 25 أكتوبر على ملعب كامب نو، ويتصدر برشلونة جدول الترتيب بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد، الذي سيدخل المواجهة بدون أحد أهم لاعبيه تحت قيادة جوزيه مورينيو.