أشعل ليساندرو مارتينيز أزمة داخل مانشستر يونايتد بعد هجوم ناري على الإدارة عقب السقوط أمام أتلتيكو مدريد 0-2 في الجولة الثانية من مرحلة الدوري ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.



المدافع الأرجنتيني لم يصمت، وانتقد علناً عدم تدعيم الفريق في الصيف رغم التأهل للأبطال، موجهاً سهامه مباشرة نحو المدير الفني جايسون ويلكوكس ومطالباً باستثمار أكبر.



وبعد ساعات من تصريحاته الصادمة، خرج مارتينيز بمنشور يحاول فيه احتواء الغضب، مؤكداً أنه تحدث "بدافع الغضب والإحباط"، ومشدداً على أنه يعيش كرة القدم بشغف وألم كبير عند خسارة فريق بحجم يونايتد.



ورغم لهجته المتراجعة وتأكيده ثقته في زملائه والمدرب مايكل كاريك، إلا أن الأرجنتيني لم يعتذر، بل تمسك برسالة الطموح، قائلاً إنه يريد رؤية يونايتد ينافس على أكبر الألقاب ويملك كل ما يحتاجه للمنافسة على أعلى مستوى.