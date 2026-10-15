حقق لاعب ريال مدريد كيليان مبابي إنجازاً تاريخياً بوصوله إلى 100 مباراة في دوري أبطال أوروبا،بعد أن شارك أساسياً أمام روما بقرار من جوزيه مورينيو، ليصبح أصغر لاعب في تاريخ البطولة يصل لهذا الرقم بعمر 27 عاماً و298 يوماً، في اللقاء الذي كسبه الريال على مضيفه روما الإيطالي بنتيجة 4 - 3، والتي جمعتهما على ملعب الأولمبيكو في مباراة مثيرة ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



مبابي حطم رقم ليونيل ميسي الذي حقق نفس الإنجاز في سبتمبر 2015 أمام روما أيضاً، وكان عمره 28 عاماً و84 يوماً.



وكانت أولى مباريات الفرنسي في دوري الأبطال مع موناكو في سبتمبر 2016 وهو في السابعة عشرة من عمره، وسجل حتى الآن 71 هدفاً في المسابقة.