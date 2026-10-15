كشف أخصائي طب وجراحة القلب والأوعية الدموية أليكسي أوتين أن تناول القهوة باعتدال، بمعدل كوبين إلى ثلاثة أكواب يومياً، قد يسهم في تقليل خطر الإصابة بالخرف بنسبة 18%، مقارنة بالأشخاص الذين نادراً ما يشربون القهوة.

وأوضح أوتين أن نتائج الدراسات أظهرت ارتباط الاستهلاك المعتدل للقهوة بتحسن الذاكرة والانتباه، مشيراً إلى أن الأشخاص الذين يتناولون كوبين إلى ثلاثة أكواب يومياً أفادوا بتحسن ملحوظ في قدراتهم الذهنية، فيما أظهرت الاختبارات تحسناً طفيفاً لكنه ثابت في الوظائف الإدراكية.

وأكد أن الإفراط في شرب القهوة، بمعدل أربعة أكواب أو أكثر يومياً، لا يوفر فوائد إضافية لصحة الدماغ، لافتاً إلى أن القهوة منزوعة الكافيين لم تُظهر تأثيراً في خفض خطر التدهور المعرفي.

ونصح أوتين بتناول القهوة خلال ساعات الصباح، وتجنب شربها بعد الظهر، نظراً إلى تأثير الكافيين المحتمل على مدة النوم وجودته، موضحاً أن الجهاز اللمفاوي المسؤول عن تنظيف الدماغ ينشط خلال النوم العميق، وأن اضطرابات النوم المزمنة الناجمة عن تناول القهوة مساءً قد تسهم نظرياً في تراجع القدرات الإدراكية.

وشدد على أن القهوة ليست وسيلة سحرية للوقاية من الخرف، وإنما تمثل أحد العناصر المساعدة ضمن إستراتيجية متكاملة للحفاظ على صحة الدماغ.

وأشار إلى أن التحكم في مستويات ضغط الدم والدهون والسكر، وممارسة النشاط البدني بانتظام، والحصول على نوم جيد، إلى جانب التواصل الاجتماعي والتعلم المستمر، تعد عوامل أكثر تأثيراً في الحد من خطر الإصابة بالخرف.