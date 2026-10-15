لقي ستة أشخاص، بينهم طفل، حتفهم إثر تحطم طائرة صغيرة في منطقة غابات قرب بلدة ديلونا بولاية ويسكونسن الأمريكية، وفق ما أعلنته السلطات المحلية.

وأوضحت السلطات أن الطيار أبلغ أحد مراقبي الحركة الجوية، قبيل وقوع الحادث، عن تراكم الجليد على أجنحة الطائرة أثناء تحليقها في أجواء شهدت عاصفة رعدية، مؤكدة عدم نجاة أي من الأشخاص الذين كانوا على متنها.

وأضافت أن الحادث لم يسفر عن أضرار في المنشآت أو إصابات على الأرض، فيما يتولى المجلس الوطني لسلامة النقل قيادة التحقيق لتحديد أسباب التحطم وملابساته.

ووقع الحادث على بُعد نحو 16 كيلومترًا غرب مدينة ويسكونسن ديلز.