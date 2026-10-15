تمكنت الجهات المختصة في سلطنة عُمان من إحباط محاولة تهريب عدد من أفاعي «الأصلة الملكية» (Royal Pythons)، بعد ضبطها بحوزة أحد المسافرين في مطار مسقط الدولي، ضمن جهود السلطنة الرامية إلى مكافحة الاتجار غير المشروع بالحياة البرية وحماية التنوع البيولوجي.

وأفادت هيئة البيئة العُمانية، وفقًا لما أوردته الصحف المحلية، بأن عملية الضبط نُفذت بالتنسيق مع شرطة عُمان السلطانية والإدارة العامة للجمارك، مؤكدةً اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المسافر لمخالفته التشريعات المنظمة للتجارة في الحيوانات والنباتات الفطرية.

وشددت السلطات العُمانية على مواصلة جهودها الرقابية في مختلف المنافذ الحدودية والجوية، لمنع تهريب الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض. كما أكدت أن استيراد هذه الكائنات أو نقلها يخضع لاشتراطات وتراخيص رسمية، بما يتوافق مع القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المعنية بحماية الحياة الفطرية وصون التنوع البيولوجي.