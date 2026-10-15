قضت محكمة الاستئناف بمدينة تطوان المغربية بالسجن النافذ لمدة 30 عاماً بحق شخص ينحدر من مدينة سبتة، بعد إدانته بقتل شاب داخل منتجع «مارينا سمير» السياحي، بضواحي مدينة المضيق، أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وتعود تفاصيل القضية إلى خلاف نشب بين شابين داخل المنتجع، تطور إلى مواجهة انتهت بمقتل أحدهما، إثر تعرضه لطعنات بسلاح أبيض، وفق المعطيات الواردة في الملف.

وبحسب موقع «هسبريس»، غادر المتهم مكان الجريمة عقب ارتكابها، واختفى عن الأنظار، ما دفع المصالح الأمنية إلى تكثيف تحرياتها لتحديد مكان وجوده وتوقيفه.

وتمكنت المصالح الأمنية من توقيفه بمدينة طنجة في مايو/أيار الماضي، خلال عملية نُفذت بتنسيق بين المصالح المختصة في طنجة وتطوان، وبدعم من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عقب تتبع تحركاته بعد مغادرته مدينة سبتة.

وجاء توقيف المعني بالأمر بعد أشهر من البحث، إثر صدور مذكرة بحث بحقه للاشتباه في تورطه في جريمة القتل التي راح ضحيتها شاب ينحدر من تطوان، قبل نقله إلى المدينة لاستكمال الإجراءات القضائية.

ورجحت المعطيات المتوفرة ارتباط الجريمة بدوافع انتقامية.