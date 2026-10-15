أعلنت كوريا الشمالية إجراء تجارب لإطلاق نوعين من صواريخ كروز الاستراتيجية من الغواصات باتجاه البحر الشرقي، في خطوة تهدف إلى تقييم الجاهزية العملياتية لمنظوماتها العسكرية وتعزيز قدرات قواتها البحرية.

وأوضحت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن التجارب، التي نُفذت الأربعاء، ركزت على التحقق من كفاءة أنظمة القتال تحت الماء، ورفع مستوى استعداد القوات البحرية لتنفيذ المهام الاستراتيجية، إلى جانب اختبار موثوقية قدرات الردع العسكري.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من إعلان بيونغ يانغ إطلاق صواريخ باليستية تكتيكية، الاثنين الماضي، من منطقة العاصمة باتجاه البحر الشرقي. وأوضحت الوكالة حينها أن الاختبارات استهدفت تقييم نتائج أبحاث مرتبطة بالتحديث التقني لأحد المكونات الرئيسية في منظوماتها الصاروخية.