سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً بأكثر من 1% خلال تعاملات اليوم، لتعوض جزءاً من خسائرها بعد أن هبطت في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوياتها في أسبوع.
وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 1.8% ليصل إلى 4180 دولاراً للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 1.1% إلى 56.26 دولاراً للأوقية، وصعد البلاتين بنسبة 0.3% إلى 1611.15 دولاراً، فيما سجل البلاديوم ارتفاعاً بنسبة 1.3% ليصل إلى 1107.83 دولارات للأوقية.
أسعار الذهب ترتفع بأكثر من 1%
15 أكتوبر 2026 - 09:21 | آخر تحديث 15 أكتوبر 2026 - 09:21
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عكاظ (سنغافورة)
سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً بأكثر من 1% خلال تعاملات اليوم، لتعوض جزءاً من خسائرها بعد أن هبطت في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوياتها في أسبوع.