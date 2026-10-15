سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً بأكثر من 1% خلال تعاملات اليوم، لتعوض جزءاً من خسائرها بعد أن هبطت في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوياتها في أسبوع.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 1.8% ليصل إلى 4180 دولاراً للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 1.1% إلى 56.26 دولاراً للأوقية، وصعد البلاتين بنسبة 0.3% إلى 1611.15 دولاراً، فيما سجل البلاديوم ارتفاعاً بنسبة 1.3% ليصل إلى 1107.83 دولارات للأوقية.