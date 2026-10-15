تحفظت الشرطة في مدينة كولونيا الألمانية على روبوت شبيه بالبشر، على خلفية واقعة تحرش بفتاة تبلغ من العمر 16 عامًا، وفقًا لما أورده موقع «روسيا اليوم».

وبحسب التقرير، يبلغ طول الروبوت نحو 1.20 متر، واقترب من الفتاة من الخلف بعد منتصف الليل، أمام أحد مطاعم الوجبات السريعة، في واقعة دفعت السلطات إلى التدخل والتحقيق في ملابساتها.

وأشار التقرير إلى توجيه اتهامات إلى مالك الروبوت، وهو فتى يبلغ 16 عامًا، وصديقه البالغ 19 عامًا، على خلفية بث الواقعة مباشرة عبر منصة «تيك توك».

ولا تزال تفاصيل الواقعة والإجراءات القانونية المرتبطة بها بحاجة إلى التحقق من مصادر رسمية ألمانية.