شيّع أهالي محافظة دومة الجندل بمنطقة الجوف، عصر أمس، عروب سعود السراح، التي توفيت متأثرةً بإصابتها جراء الاعتداء الحوثي على مطار الملك خالد الدولي بالرياض، أثناء انتظارها مع والدتها وشقيقتها رحلة العودة إلى منطقة الجوف، فيما لا تزال شقيقتها تالا تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وأوضح والد عروب، سعود مناحي السراح، لـ«عكاظ»، أن ابنته، البالغة من العمر 23 عاماً، كانت تستعد (السبت) الماضي للسفر من الرياض إلى الجوف برفقة والدتها وشقيقتها تالا، البالغة من العمر 12 عاماً، التي أُصيبت في الاعتداء ولا تزال تتلقى العلاج في العناية المركزة بمدينة الرياض. وأضاف: «نحمد الله على قضائه وقدره، ونسأل الله أن يحفظ بلادنا وقيادتنا من كل سوء».

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يُذكر أن عائلة السراح كانت تستعد للاحتفال بزفاف شقيق عروب نهاية الأسبوع الجاري.