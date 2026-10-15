السعودية تحصد جائزتين دوليتين في الري والصرف بفرنسا

سجلت السعودية إنجازًا دوليًا جديدًا في مجال إدارة الموارد المائية، بعد فوزها بجائزتين من اللجنة الدولية للري والصرف (ICID)، خلال أعمال المؤتمر الدولي السادس والعشرين للري والصرف المنعقد في مدينة مرسيليا الفرنسية.

ونالت السعودية، ممثلةً بالمؤسسة العامة للري واللجنة السعودية للري والصرف، جائزة ترشيد المياه (WatSave 2026) لفئة المزارعين، إلى جانب جائزة منشآت الري التراثية العالمية (WHIS 2026) عن منظومة الري التراثي في الأحساء؛ وذلك إثر استيفاء ملفات الترشيح لجميع المتطلبات والمعايير المعتمدة.

وجاءت جائزة ترشيد المياه من نصيب المزارع علي بن ناصر الشهراني، أحد المشاركين في مشروع (الحقول الإرشادية الذكية لرفع كفاءة الري والإنتاجية)، الذي تنفذه المؤسسة العامة للري بالشراكة مع برنامج منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في المملكة. ويهدف المشروع إلى تطبيق تقنيات الري الذكي وتعزيز كفاءة استخدام المياه الزراعية ورفع الإنتاجية واستدامة الموارد المائية.

في جانب آخر، حصدت منظومة الري التراثي بالأحساء جائزة منشآت الري التراثية العالمية؛ تقديرًا لقيمتها التاريخية ودورها الممتد في تطوير تقنيات إدارة المياه عبر العصور. وتُعد واحة الأحساء أكبر واحة زراعية في العالم، وتحتضن إرثًا مائيًا وزراعيًا يمتد لآلاف السنين، إلى جانب مكانتها المسجلة على قائمة التراث العالمي لليونسكو.

وأكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للري ورئيس اللجنة السعودية للري والصرف، المهندس محمد أبوحيد، أن هذا التتويج يعكس ما يحظى به قطاع الري في المملكة من دعم واهتمام، ويجسِّد نجاح الجهود الوطنية في تطوير القطاع وتعزيز استدامته، مشيرًا إلى أن الجمع بين الجائزتين يجسِّد تكامل الابتكار الزراعي الحديث مع الإرث المائي التاريخي في التجربة السعودية.

ويعزز هذا الإنجاز حضور المملكة في المحافل الدولية المتخصصة، ويعكس التقدم الذي حققته في مجالات ترشيد استهلاك المياه والاستدامة الزراعية والأمن الغذائي، انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.