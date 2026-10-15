أعلنت الفنانة المصرية ميمي جمال تعرضها لإصابة استدعت نقلها إلى المستشفى؛ إثر سقوطها داخل حمام منزلها، كاشفة استعدادها للخضوع لعملية جراحية في قدمها اليوم، وسط ترقب لتطورات حالتها الصحية.

جراحة في القدم

وأوضحت ميمي جمال في تصريح خاص لـ«عكاظ» أنها تتواجد حاليًا داخل المستشفى؛ استعدادًا لإجراء الجراحة، بعد تعرضها للسقوط في المنزل، مؤكدة أن العملية من المقرر أن تجرى اليوم، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة الإصابة أو مدة التعافي المتوقعة.

الحالة الصحية لميمي جمال

وتأتي هذه التطورات الصحية لتضع الفنانة في مرحلة تستدعي الراحة والمتابعة الطبية، في انتظار ما ستسفر عنه العملية الجراحية، ومدى تأثير الإصابة على ارتباطاتها الفنية خلال الفترة المقبلة.



آخر أعمالها

ويعرض حالياً لميمي جمال مسلسل (طالع نازل)، وتتمحور أحداثه على مدار 10 حلقات، في تجربة درامية قصيرة تتصدر بطولتها الفنانة منى زكي، ويضم العمل مجموعة من الفنانين؛ بينهم محمد شاهين ومريم الخشت وليلى عز العرب وحمزة دياب، إلى جانب ظهور ريهام عبد الغفور كضيفة شرف.

ويتولى هاني خليفة إخراج المسلسل، فيما وضع السيناريو والحوار كل من سماء عبد الخالق وإنجي القاسم، ويأتي العمل ضمن أحدث المشاركات الدرامية لميمي جمال.

كما شاركت ميمي جمال سابقاً في مسلسل (ورد على فل وياسمين)، الذي عرض عبر إحدى المنصات الإلكترونية في 15 حلقة، ويمثّل العمل محطة بارزة في مسيرة أحمد عبدالوهاب التلفزيونية، إذ يخوض من خلاله تجربته الأولى في البطولة الدرامية.

ويجمع المسلسل في قائمة أبطاله عددًا من الفنانين؛ من بينهم صبا مبارك، ووليد فواز، وسلوى محمد علي، وإسماعيل فرغلي، وياسر عزت، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، وتولى محمود عبد التواب مهمة إخراجه.