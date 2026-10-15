إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بدأ الفريق الطبي والجراحي التابع للبرنامج السعودي للتوائم الملتصقة، صباح أمس، عملية فصل التوأم الملتصق الفيجي (جسبيلي وديسيسيا)، البالغتين من العمر 13 شهرًا، في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني في الرياض.

ويترأس الفريق المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، رئيس الفريق الطبي والجراحي التابع للبرنامج، الدكتور عبدالله عبدالعزيز الربيعة؛ الذي أوضح أن التوأم ملتصقتان في منطقتي البطن والحوض، وتشتركان في الكبد والأمعاء والقولون وفتحة الشرج والجهازين البولي والتناسلي وعظمة الحوض، وأن عملية الفصل ستُجرى على تسع مراحل، وتستغرق نحو 15 ساعة، بمشاركة 34 من الاستشاريين والأخصائيين والكوادر الفنية والتمريضية، مشيرًا إلى أن العملية تُعد من العمليات المعقدة، وتصل نسبة نجاحها، بمشيئة الله، إلى 70%، وفقًا للتقييم الطبي متعدد التخصصات والدراسات التشخيصية الدقيقة.

وأكد الربيعة أن هذه أول عملية فصل لتوأم ملتصق من جمهورية فيجي، والعملية رقم 74 ضمن البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة، الذي قدم منذ عام 1990م الرعاية لـ159 توأمًا من 28 دولة في خمس قارات.

ورفع الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، على الدعم الذي يحظى به البرنامج، حتى أصبحت المملكة مركزًا عالميًا مميزًا في هذا المجال، سائلًا الله أن يمنّ على التوأم بالشفاء العاجل، وأن يعيدهما إلى بلادهما سالمتين.