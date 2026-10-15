أعلنت البحرية الأوكرانية، اليوم (الخميس)، تدمير 6 طائرات عسكرية روسية من طراز «سوخوي-34 إم» في هجوم ليلي استهدف مطار بوريسوجليبسك في مقاطعة فورونيج الروسية.



وقالت البحرية الأوكرانية، في بيان عبر تطبيق «تليغرام»، إن الهجوم على المطار نُفذ باستخدام منظومة الصواريخ الساحلية «نبتون»، فيما لم يتسنَّ لوكالة «رويترز» التحقق بصورة مستقلة من التقارير الواردة من ساحة المعركة.



من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أسقطت 4صواريخ بعيدة المدى من طراز «فلامينغو» و69 طائرة مسيّرة خلال التصدي للهجوم الذي استهدف مقاطعة ريازان، مؤكدة اندلاع حريق في مصفاة نفط جراء سقوط حطام إحدى المسيّرات، بحسب ما أوردته وكالة «تاس» الروسية.



وفي تطور متصل، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في مقابلة مع صحيفة «فاينانشال تايمز» نُشرت اليوم، إنه أنهى تعليقاً مؤقتاً للهجمات على مصافي النفط، كان قد أعلنه عقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن هدنة في قطاع الطاقة.



وأضاف زيلينسكي أنه لن يوافق على وقف هذه الضربات إلا إذا زودت الولايات المتحدة أوكرانيا بصواريخ «باتريوت» الاعتراضية، في ظل النقص الذي تواجهه كييف في منظومات الدفاع الجوي اللازمة للتصدي للهجمات الروسية.



وفي المقابل، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن دفاعاتها أسقطت 536 طائرة مسيّرة من أصل 580 أطلقتها روسيا خلال الليلة الماضية، إلى جانب صاروخين موجهين من طراز «كيه إتش-59» أُطلقا من الجو فوق البحر الأسود.



وذكرت القوات الجوية أن الهجمات الروسية شملت طائرات مسيّرة من طراز «شاهد» وأخرى خداعية، أُطلقت من عدة مناطق داخل روسيا، إضافة إلى مناطق في دونيتسك وشبه جزيرة القرم الخاضعتين للسيطرة الروسية.



وفي سياق متصل، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اعتقال مواطن سويدي في منطقة سيبيج بمقاطعة بسكوف، متهماً إياه بعبور الحدود الروسية بصورة غير قانونية والتخطيط لتنفيذ أعمال تخريبية وإرهابية تستهدف منشآت عسكرية.



وقال الجهاز إن المعتقل سبق أن خدم، خلال الفترة من فبراير إلى يونيو 2026، بموجب عقد في صفوف تشكيل وصفه بالإرهابي، حيث تولى قيادة سرب طائرات مسيّرة ضمن كتيبة الاقتحام المستقلة الرابعة والعشرين، مضيفاً أن لديه وثائق قال إنها تثبت مشاركة السويدي في العمليات القتالية ضد روسيا إلى جانب القوات الأوكرانية.



وأوضح أن قضية جنائية فُتحت بحقه بتهمة عبور الحدود بصورة غير قانونية، فيما يجري النظر في فتح قضيتين إضافيتين تتعلقان بتنظيم أنشطة منظمة مصنفة إرهابية والمشاركة فيها، والعمل مرتزقاً.