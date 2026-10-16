مقتل 3 أطفال وبالغ في إطلاق نار داخل مدرسة أمريكية

لقي أربعة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، مصرعهم إثر حادث إطلاق نار استهدف مدرسة «سيلفر رايل» الابتدائية في مدينة بند بولاية أوريغون، شمال غربي الولايات المتحدة، وفق ما نقلته وسائل إعلام أمريكية عن مصادر أمنية.

وأفادت شبكتا «سي بي إس» و«سي إن إن» بمقتل الأطفال الثلاثة وشخص بالغ على الأقل في الحادث، فيما أعلنت الشرطة مقتل المشتبه فيه بإطلاق النار، دون أن تتضح حتى الآن هوية الشخص الذي أطلق النار عليه.

وقالت المتحدثة باسم شرطة مدينة بند، شيلا ميلر، خلال مؤتمر صحفي، إن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد ملابسات الواقعة وحصر عدد الضحايا، مشيرة إلى أن الشرطة تلقت بلاغًا بشأن حادث خطير قرابة الساعة الواحدة ظهرًا بالتوقيت المحلي، ووصلت الفرق الأمنية إلى الموقع بعد نحو دقيقتين.

وعقب الحادث، فرضت السلطات إجراءات أمنية احترازية في المدرسة، قبل أن تبدأ بنقل التلاميذ عبر الحافلات إلى موقع آخر، تمهيدًا لتسليمهم إلى ذويهم.

ولم تكشف السلطات حتى الآن عن مزيد من التفاصيل بشأن دوافع إطلاق النار أو الظروف التي أدت إلى وقوعه.