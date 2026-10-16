تخوض تعز معركة مصيرية للدفاع عن مستقبل اليمن، مستعيدة دورها التاريخي في مواجهة الانقلابات والمشاريع التي تستهدف الدولة والجمهورية.

وكعادتها، تقف المحافظة في قلب المواجهة، مستندة إلى إرثها النضالي وموقعها الجغرافي وطبيعة تضاريسها، التي جعلت منها جبهة مؤثرة في مسار الحرب، كما حدث عام 2015، حين تحوّلت أحياء صغيرة داخل المدينة إلى بركان فكك مشروع مليشيا الحوثي ووقف أمام تمددها نحو المحافظات الجنوبية.

ومنذ ما قبل قيام الجمهورية اليمنية، شكّلت تعز رأس حربة في معارك استعادة التوازن الجمهوري، ومنها انطلقت قوافل النضال المسلح، سواء في جنوب البلاد أو في مواجهة نظام الجهل البائد. وتُعرف المدينة بأنها عاصمة الثقافة اليمنية، ومنها برز قادة أحزاب سياسية ومسؤولون في الدولة على مدى عقود، كما انطلق منها عدد من رؤساء اليمن. ويعكس هذا الحضور ما يتمتع به أبناؤها من طموحات وتطلعات نحو الدولة والحياة المدنية، في مقابل مشروع مليشيا الحوثي القائم على الحروب والصراعات وتنفيذ الأجندة الإيرانية التي تهدّد اليمن ودول المنطقة.

ويرى مراقبون يمنيون أن تعز، بطبيعتها الجبلية والزراعية والمدنية، مرشحة لأن تتحوّل إلى مقبرة لمليشيا الحوثي، بالنظر إلى طبيعة المواجهة وتضاريس المحافظة، فضلاً عن تمسك أبنائها بالدولة والديمقراطية والثوابت العقيدة الوطنية. ويؤكدون أن تعز والبيضاء وإب ومأرب تمثل مناطق مركزية في معادلة الصراع، لما تشكّله من أهمية جغرافية وعسكرية وسياسية واقتصادية وقبلية، الأمر الذي يجعل المعركة فيها ذات تأثير يتجاوز حدودها المحلية.

ويستبعد المراقبون أن تتمكّن المليشيا من إحكام سيطرتها على كامل محافظة تعز، مشيرين إلى أنها، رغم دخولها بعض المديريات الجنوبية، لا تزال تواجه مقاومة مستمرة، تنفذ كمائن يومية وتستنزف عناصرها، في مؤشر على صعوبة تثبيت سيطرتها في المناطق التي تحاول التمدد إليها.

وأوضح محللون عسكريون أن استمرار العمليات في الوازعية والسيطرة على ذوباب وباب المندب يمثلان دعماً لوجستياً مهماً لتعز، إلا أن المرحلة الراهنة تتطلب تحركاً عسكرياً من لحج نحو الشريجى وصولاً إلى مديرية ماوية، بما يسهم في إغلاق المنافذ المؤدية إلى المديريات الجنوبية لتعز، ويرون أن طبيعة القتال في المناطق الجبلية تمنح أبناء هذه المناطق أفضلية في مواجهة المليشيا، وتزيد من صعوبة تحركاتها العسكرية.

عقبة رئيسية أمام مشروع إيران

ويرى رئيس مركز أبعاد للدراسات عبد السلام محمد أن تعز ومأرب شكلتا عقبة رئيسية أمام الانقلاب الحوثي والتمدد الإيراني، وهو ما يفسر، حشد المليشيا قواتها باتجاه تعز، بما في ذلك قياداتها الأمنية والعسكرية والشرطية، إلى جانب الطلاب.

وقال عبد السلام لـ«عكاظ» إن الحوثي يستخدم الأدوات نفسها التي اعتمد عليها في حروبه السابقة، من التجسس والإغراءات والتهديد والضغط على الأسر عبر أبنائها وأموالها، فضلاً عن عمليات التجنيد الواسعة في المناطق الريفية التي يدخلها. وأضاف أن المليشيا تفرض التجنيد في المدارس التي تصل إليها في جنوب تعز وتختطف الأطفال والشباب، بهدف الزج بالمجندين في مناطق المواجهة التالية، لأنها تدرك وجود تماسك اجتماعي داخل تعز.

وأشار إلى أن ما يجري لا يقتصر على حرب عسكرية، بل يمتد إلى استهداف البنية المجتمعية، موضحاً أن المليشيا استقطبت بعض الأسر السلالية التي تقدم لها المعلومات مثل بيت الجنيد وغيرها.

وأضاف أن تعز تمثل قاعدة متقدمة للجمهورية اليمنية، نظراً إلى موقعها الجغرافي في وسط البلاد، وامتداد مرتفعاتها باتجاه باب المندب والبحر الأحمر، جنوباً نحو خليج عدن والبحر العربي، فضلاً عن إشراف جبالها، ومنها جبل صبر، على مساحات واسعة من المناطق المحيطة بالعاصمة المؤقتة عدن وممرات الملاحة الدولية.

وأكد أن تعز، من الناحية الفكرية، من المناطق الرافضة للعنصرية والحكم السلالي، وأن أبناءها يدركون خطورة مشروع المليشيا، لافتاً إلى أن الحوثي ينظر إلى المحافظة باعتبارها ساحة للانتقام، بعدما شكّلت إحدى أبرز محطات إيقاف تمدده نحو المحافظات الجنوبية، ويرى فيها اليوم عقبة قد تسهم في إسقاط مشروعه.

ولفت عبد السلام إلى أن المليشيا تستهدف تعز لاعتبارات عدة، في مقدمتها البحث عن خزان بشري جديد بعد استنزاف جزء من مخزونها البشري في مناطق شمال الشمال كون تعز تمثل ما نسبته ثلث سكان اليمن، فضلاً عن أهمية المحافظة في التحكم بخطوط الملاحة الدولية والوصول إلى المحافظات الجنوبية. وأوضح أن السيطرة على المرتفعات الإستراتيجية في تعز قد تمنح الحوثي قدرة أكبر على تهديد باب المندب والتحرك باتجاه عدن والمحافظات الجنوبية، لكنه شدّد على أن دخول المليشيا هذه المناطق لا يعني قدرتها على إخضاعها، بل قد يفتح عليها جبهة استنزاف واسعة.

وقال إن تعز تخوض اليوم معركة تتجاوز حدود اليمن، وترتبط بمواجهة المشروع الإيراني الذي يسعى إلى توسيع نفوذه والضغط على خطوط الملاحة الدولية، داعياً الدول الإقليمية والعربية والإسلامية والمجتمع الدولي إلى مساندة المحافظة في مواجهة الحوثيين.

معركة تتجاوز حدود المحافظة

يرى الصحفي أحمد ردمان أن دعم تعز وتعزيز صمودها والاستفادة من النجاحات التي تحققها يحمل أبعاداً عسكرية واقتصادية وسياسية، من شأنها التأثير في مسار المعركة وترجيح كفة السلطة الشرعية في استعادة الدولة، إلى جانب تعزيز الاستقرار وتأمين محافظات الجنوب ومثلث الوسط اليمني.

وأوضح ردمان أن مليشيا الحوثي لن تخرج من تعز سالمة، بل ستواجه صعوبات كبيرة، مستحضراً ما تعرّضت له في السنوات الماضية، حين اضطرت عناصر منها إلى الفرار متخفية بلباس النساء.

وأشار إلى أن الحرب تقوم على الكر والفر، وأن أبناء تعز يدركون طبيعة المعركة وتضاريس المحافظة الجبلية الوعرة، ويعرفون كيفية توظيفها في مواجهة المليشيا، بما يعزّز قدرة الجيش والمقاومة الشعبية على مواصلة عمليات الاستنزاف وإحباط محاولات التقدم. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار حرب الكمائن التي ينفذها الجيش والمقاومة الشعبية في عدد من المديريات جنوب تعز وغربها وشرقها، وهي عمليات تستنزف عناصر مليشيا الحوثي وتزيد الضغوط عليها في جبهات المحافظة.

وفي تطور ميداني، تمكّنت القوات الحكومية من القبض على خمسة من كبار القيادات الأمنية الحوثية، بينهم مدير إدارة المخدرات في وزارة الداخلية التابعة للمليشيا وقائد الأمن الوقائي في الحوبان، فيما قُتل قيادي كبير وأُسر نحو 60 مسلحاً خلال 24 ساعة، وفق المعلومات الواردة.

وتعكس هذه التطورات أهمية جبهة تعز في معادلة المواجهة، في وقت تتواصل فيه محاولات الحوثي لتوسيع نفوذه في المحافظة، مقابل مقاومة تسعى إلى منع تمدده واستنزاف قدراته. وبين أهمية الموقع الجغرافي وتعقيدات الميدان، تظل تعز إحدى الجبهات التي يمكن أن تؤثر نتائجها في مسار الصراع ومستقبل استعادة الدولة اليمنية.