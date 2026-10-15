أعلن مجلس الوزراء اليمني، اليوم (الخميس)، أن استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية قصر معاشيق الرئاسي في العاصمة المؤقتة عدن بالصواريخ والطائرات المسيرة، وما أسفر عنه من مقتل وإصابة عدد من أفراد الحراسة والعاملين، مؤكداً أن الحوثي لن ينال من إرادة الدولة والحكومة أو يثنيهما عن مواصلة معركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب.



وقال المجلس، في بيان: إن الاعتداء يكشف عجز المليشيا عن مواجهة إرادة اليمنيين في استعادة دولتهم، ولجوءها إلى استهداف المنشآت المدنية، موضحاً أن عدن ستظل مركزاً لعمل مؤسسات الدولة، وأن محاولات الترهيب لن تنجح في تعطيل الحياة العامة أو تقويض حضورها.



وأضاف أن الاستهداف يأتي في سياق التصعيد الإرهابي المتواصل للمليشيا الحوثية، بالتزامن مع عملية «فجر اليمن» الهادفة إلى بسط سلطة الدولة على كامل التراب الوطني وصولاً إلى العاصمة صنعاء، مشيراً إلى أن اعتداءات الحوثي امتدت إلى الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في المملكة العربية السعودية، والأحياء السكنية في تعز ولحج، بما يهدد حياة المدنيين والأمن الإقليمي.



ودعا المجلس المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف واضح وحازم إزاء هذه الاعتداءات، وممارسة الضغوط اللازمة لوقف استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.



وشدد على مواصلة الحكومة أداء مسؤولياتها الوطنية والدستورية، ومساندة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمقاومة الشعبية في معركة استعادة سلطة الدولة وحماية المواطنين، مؤكداً أن «الحكومة لن تتراجع أمام الإرهاب، وعدن لن تكون رهينة للتهديدات، واستعادة الجمهورية ستظل هدفاً وطنياً لا تراجع عنه».



وكانت وزارة الإعلام اليمنية قد قالت إن المليشيا الحوثية قصفت الأحياء السكنية في مأرب شرق اليمن بعدد من الصواريخ بالتزامن مع قصف المقر الرئاسي في المعاشيق بالعاصمة عدن، ولم تعلن عن حصيلة نهائية للقصف.