صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» اللواء الركن تركي المالكي، بأنه تم اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة في مدينة خميس مشيط.
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» اللواء الركن تركي المالكي، بأنه تم اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة في مدينة خميس مشيط.
The official spokesperson for the coalition forces "Coalition to Support Legitimacy in Yemen," Major General Turki Al-Maliki, stated that a drone was intercepted and destroyed in the city of Khamis Mushait.