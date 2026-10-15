كشفت دراسة حديثة أن ممارسة قدر بسيط من النشاط البدني يوميًا قد تكون كافية لتحسين جودة النوم وزيادة فترات النوم العميق، حتى لدى الأشخاص الذين لا يمارسون تمارين طويلة أو شاقة.

وأجرى الدراسة باحثون من جامعة تكساس في أوستن، ووجدوا أن نحو 10 دقائق يوميًا من النشاط البدني المتوسط إلى القوي ارتبطت بمؤشرات أفضل للنوم، إلى جانب تحسن المزاج في اليوم التالي.

نشاط قصير بفوائد ملحوظة

وركز الباحثون على العلاقة بين الحركة اليومية والنوم، ولاحظوا أن المشاركين الذين مارسوا نشاطًا بدنيًا بصورة منتظمة حصلوا على نوم أعمق مقارنة بمن كانت حركتهم أقل.

ولم تقتصر الفائدة على التمارين المكثفة، إذ أشارت النتائج إلى أن الحركة الخفيفة خلال اليوم، مثل المشي أو زيادة النشاط المعتاد، ارتبطت أيضًا بتحسن بعض جوانب النوم والمزاج.

ليس شرطًا الذهاب إلى النادي

وتشير النتائج إلى أن تحسين النوم قد لا يتطلب برنامجًا رياضيًا طويلًا أو الذهاب يوميًا إلى صالة الألعاب الرياضية، إذ يمكن أن تسهم فترات قصيرة من الحركة في تحقيق فائدة ملحوظة عند الالتزام بها بانتظام.

ويرى الباحثون أن النشاط البدني قد يساعد الجسم على تنظيم دورة النوم والاستيقاظ، إضافة إلى دوره في تقليل التوتر وتحسين الحالة المزاجية، وهي عوامل ترتبط بدورها بجودة النوم.

الاستمرار أهم من المدة

وأكدت النتائج أهمية الانتظام في الحركة أكثر من التركيز على جلسات رياضية طويلة ومتباعدة، ما يجعل إدخال 10 دقائق فقط من التمارين ضمن الروتين اليومي خطوة بسيطة يمكن تطبيقها بسهولة.

وأشار الباحثون إلى أن النتائج تعزز الأدلة المتزايدة على وجود علاقة وثيقة بين النشاط البدني والنوم، مع الحاجة إلى مزيد من الدراسات لفهم الآليات التي تجعل الحركة اليومية تؤثر في عمق النوم وجودته على المدى الطويل.