أوضحالأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربيةجاسم محمد البديوي، أنه نظرًا لاستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في محاولاتها لاستهداف المملكة العربية السعودية وأعيانها المدنية، بما يهدد أمن وسلامة المدنيين الآمنين، ونظرًا لتمديد تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي، وحرصًا على سلامة الوفود المشاركة، فقد أعلنت الأمانة العامة للمجلس إعادة جدولة موعد القمة الخليجية - الأوروبية، المقرر انعقادها في مدينة الرياض يوم 24 أكتوبر 2026م، إلى موعد آخر يتم التوافق عليه لاحقًا بين الجانب الخليجي والجانب الأوروبي.

وأكد الأمين العام للمجلس عزم مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي على العمل لتهيئة الظروف المناسبة لعقد القمة، بما يخدم أهدافهما طويلة المدى في تعزيز واستكمال مسيرة التعاون في العديد من الجوانب بينهما، وبما يحقق النمو والازدهار لدولهما وشعوبهما.