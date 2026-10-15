حذرت السلطة المحلية بمحافظة تعز اليوم (الخميس)، من حملات التجنيد والتحشيد القسري التي تنفذها مليشيا الحوثي الإرهابية في بعض مديريات المحافظة، داعية أولياء الأمور والتربويين والشباب إلى عدم الانخراط في أنشطة التعبئة الطائفية.



وأكدت السلطة المحلية في بيان عن المكتب الإعلامي بالمحافظة، أن المتورطين في تسهيل هذه الممارسات أو دعمها سيواجهون المساءلة القانونية، موضحة أنها تتابع محاولات المليشيا إخضاع المؤسسات التعليمية والمجتمعية لبرامج التعبئة الطائفية، وتغيير المناهج الدراسية، واستهداف عقول الأطفال والشباب بأفكار أيديولوجية دخيلة تستهدف طمس الهوية الوطنية وتقويض قيم النظام الجمهوري.



وأكدت أن هذه الممارسات تكشف مساعي الحوثيين لفرض مشروعهم بالقوة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، بالتزامن مع استمرار حصار مدينة تعز وقصف أحيائها السكنية، وما ينجم عنهما من سقوط ضحايا مدنيين، رغم إعلانات المليشيا بشأن فتح الطرق وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.



وحذرت السلطة المحلية من تداعيات الزج بالأطفال وطلاب المدارس في جبهات القتال، بعيداً عن مقاعد الدراسة وحقهم في التعليم والحياة الآمنة، داعية المواطنين إلى استحضار المآسي الإنسانية التي خلفتها الحرب، وحماية أبنائهم من حملات التجنيد والتعبئة.



ودعت كل من تورط في تسهيل هذه الممارسات أو التعاون مع المليشيا إلى الاستفادة من فرصة العودة الآمنة والعفو العام المعلن من قيادة الدولة، والتوقف عن تقديم أي دعم لأنشطتها، مشددة على أن التجنيد القسري والتخابر وتمويل المليشيا أو تسهيل عملياتها سيواجه بالعقوبات المقررة قانوناً، وفقاً لبيان مجلس القيادة الرئاسي.



وشددت السلطة المحلية على أن الأفكار القائمة على احتكار السلطة وادعاء الحق الإلهي في الحكم تتناقض مع مبادئ المواطنة المتساوية وقيم النظام الجمهوري، وتكرس التمييز وتنتهك حقوق المواطنين وحرياتهم.



وأكدت أن تعز ستظل متمسكة بالنظام الجمهوري وقيم الحرية والكرامة الإنسانية، ولن تقبل إخضاع مجتمعها لمشاريع التعبئة والتجنيد القسري، داعية إلى حماية المؤسسات التعليمية والمجتمعية، وعدم الانجرار إلى أنشطة تسهم في إطالة أمد الحرب وتعميق معاناة اليمنيين.