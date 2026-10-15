التقى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز ، في الرياض، اليوم (الخميس)، وزير الدفاع الوطني في الجمهورية الهيلينية نيكوس ديندياس.

وجرى خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز الشراكة الدفاعية بين البلدين الصديقين بما يخدم المصالح المشتركة، وإدانة الهجمات الإرهابية التي تشنها ميليشيا الحوثي على المملكة وبحث تداعياتها على الأمن والاستقرار، ومناقشة التطورات الإقليمية.

حضر اللقاء عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.