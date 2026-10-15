التقى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز ، في الرياض، اليوم (الخميس)، وزير الدفاع الوطني في الجمهورية الهيلينية نيكوس ديندياس.
وجرى خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز الشراكة الدفاعية بين البلدين الصديقين بما يخدم المصالح المشتركة، وإدانة الهجمات الإرهابية التي تشنها ميليشيا الحوثي على المملكة وبحث تداعياتها على الأمن والاستقرار، ومناقشة التطورات الإقليمية.
حضر اللقاء عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.
وزير الدفاع يبحث مع نظيره اليوناني تعزيز الشراكة الدفاعية وتطورات المنطقة
التقى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز ، في الرياض، اليوم (الخميس)، وزير الدفاع الوطني في الجمهورية الهيلينية نيكوس ديندياس.
Defense Minister Prince Khalid bin Salman bin Abdulaziz met today (Thursday) in Riyadh with the National Defense Minister of the Hellenic Republic, Nikos Dendias.
During the meeting, they reviewed ways to enhance the defense partnership between the two friendly countries in a manner that serves their common interests, condemned the terrorist attacks carried out by the Houthi militia against the Kingdom and discussed their implications for security and stability, as well as regional developments.
A number of senior officials from both sides attended the meeting.