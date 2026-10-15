استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ والمفوّض العام لإكسبو 2030 الرياض، عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، سفير جمهورية إيرلندا لدى المملكة ميهوب سميث.

وجرى خلال الاستقبال، بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.