أعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، اليوم (الخميس)، تأجيل القمة الخليجية الأوروبية التي كان مقرراً عقدها في الرياض (الثلاثاء) 24 أكتوبر الجاري، إلى موعد جديد يُتفق عليه لاحقاً، على خلفية استمرار محاولات الحوثيين استهداف السعودية.



وأفادت الأمانة العامة لمجلس التعاون، في بيان، بأن قرار إعادة الجدولة جاء نتيجة «استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في محاولاتها لاستهداف المملكة العربية السعودية وأعيانها المدنية، بما يهدد أمن وسلامة المدنيين»، إضافة إلى تمديد تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي، وحرصاً على سلامة الوفود المشاركة.



وأوضحت أن الموعد الجديد للقمة سيُحدد بالتوافق بين الجانبين الخليجي والأوروبي، مؤكدة استمرار العمل على تهيئة الظروف الملائمة لانعقادها.



وشدد البديوي على أهمية عقد القمة بما يدعم الأهداف طويلة المدى للجانبين، ويعزز مسارات التعاون بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، بما يسهم في تحقيق النمو والازدهار لشعوبهما.