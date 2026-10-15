تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، من وزير خارجية اليابان توشيميتسو موتيجي.

وتناول الاتصال اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة، حيث أعرب معاليه عن إدانة بلاده بشدة لهذه الاعتداءات المتكررة التي طالت المطارات والمنشآت المدنية في المملكة.

كما استعرض الوزيران علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، وبحثا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وسبل رفع مستوى التنسيق والتعاون بما يسهم في ضمان أمن الطاقة وحرية الملاحة وسلامتها في الممرات المائية الإقليمية والدولية.