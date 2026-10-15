في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل، وتغير المهارات المطلوبة في العديد من القطاعات والمهن، تتزايد أهمية التكامل بين المؤسسات الأكاديمية وأصحاب الأعمال، بما يضمن تطوير فرص تعلم تستجيب للاحتياجات الفعلية للقطاعات، وتمنح الأفراد مهارات أكثر ارتباطًا بمستقبلهم المهني.

ومن هذا المنطلق، تأتي مبادرة البرامج الجامعية القصيرة «MicroX»، إحدى مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية -أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030-، لتقدم نموذجًا يقوم على شراكة الجامعات السعودية مع أصحاب الأعمال في تطوير وتقديم برامج جامعية قصيرة، معتمدة ومرنة، ترتبط بالمهارات والجدارات التي يحتاجها سوق العمل السعودي.

وتتولى الجامعات السعودية تقديم برامج MicroX والإشراف على جوانبها الأكاديمية ومنح شهاداتها، فيما تسهم الوزارات والهيئات والجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص وأصحاب الأعمال في تحديد الاحتياجات والمهارات المطلوبة في القطاعات المختلفة؛ ليجتمع بذلك البعد الأكاديمي مع المعرفة المباشرة باحتياجات المهن وسوق العمل.

ويمنح هذا التكامل الجامعات قدرة أكبر على تطوير برامج تستجيب للتحولات التي تشهدها القطاعات، انطلاقًا من احتياجات مهنية واضحة، وبمشاركة الجهات الأكثر معرفة بطبيعة الوظائف والمهارات المطلوبة فيها، بما يعزز مواءمة فرص التعلم مع الأولويات الاقتصادية والمهنية للمملكة.

ويعمل المركز الوطني للتعليم الإلكتروني في المبادرة على التنسيق والتنظيم وتمكين التكامل بين الجامعات وأصحاب الأعمال والجهات المشاركة، فيما تبقى الجامعات هي الجهات المقدمة للبرامج والمسؤولة عن المحتوى الأكاديمي والشهادات المرتبطة بها.



من احتياج القطاع إلى برنامج جامعي

تبدأ القيمة الأساسية لهذا النموذج من وجود علاقة أكثر تكاملًا بين احتياجات القطاعات وما تقدمه الجامعات من فرص لتطوير المهارات؛ إذ يشارك أصحاب الأعمال في تحديد المهارات والجدارات التي تحتاجها المهن الحالية والناشئة، فيما توظف الجامعات خبراتها الأكاديمية في تحويل هذه الاحتياجات إلى برامج تعليمية مركزة ذات نواتج تعلم واضحة.

ويسهم ذلك في تقديم برامج تتواءم مع المتطلبات الحالية والمتغيرة لسوق العمل، وتواكب التحولات التقنية والمهنية التي تشهدها قطاعات المملكة، خصوصًا مع ظهور وظائف جديدة وتغير طبيعة عدد من المهارات المطلوبة لممارسة وظائف قائمة.

وتستهدف المبادرة إطلاق 350 برنامجًا جامعيًا قصيرًا خلال أربع سنوات، بالشراكة مع الجامعات وأصحاب الأعمال في القطاعات التخصصية، لتشمل مجالات متنوعة ترتبط بالقطاعات الحيوية والواعدة، مثل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، والصحة، والطاقة، والنقل والخدمات اللوجستية، والتصنيع، والسياحة والضيافة، والثقافة والترفيه، والابتكار وريادة الأعمال، وغيرها من المجالات.



برامج مرنة لاحتياجات مهنية متنوعة

ولا يقتصر مفهوم البرامج الجامعية القصيرة على مدة البرنامج فحسب، بل يقوم على تقديم تجربة تعلم أكثر مرونة وقابلية للتخصيص؛ إذ يستطيع المتعلم اختيار البرامج التي تتناسب مع احتياجاته المهنية واهتماماته وخبراته السابقة، وبناء رحلة تعلم تتطور معه وفق أهدافه الشخصية والمهنية.

وتُقدم البرامج بالنمط الرقمي من خلال الجامعات السعودية، بما يوفر للمستفيد مرونة في الوصول إلى فرص التعلم والتطوير، سواء كان طالبًا جامعيًا يرغب في تعزيز جاهزيته المهنية، أو خريجًا أو باحثًا عن عمل يسعى إلى اكتساب مهارات مرتبطة بمجال وظيفي محدد، أو موظفًا يرغب في تحديث مهاراته ومواكبة المتغيرات التي يشهدها قطاعه.

وتتكون البرامج الجامعية القصيرة من مقررين على الأقل، وبحد أدنى ثلاث ساعات معتمدة وحد أقصى 23 ساعة معتمدة، وتركز على مهارات أو جدارات محددة، وتنتهي بعمليات تقييم محوكمة تقيس تحقق نواتج التعلم المستهدفة.

كما تتميز البرامج بقابليتها للتجميع، بما يتيح للمتعلم الاستفادة مما أنجزه في بناء مسار تعليمي أوسع يمكن أن يقوده إلى مؤهلات علمية أعلى، وفق الأطر والضوابط الأكاديمية المعتمدة.



الطالب والموظف والباحث عن عمل في قلب المبادرة

ويتيح تنوع البرامج للفئات المستهدفة الاستفادة منها في مراحل مختلفة من الرحلة التعليمية والمهنية؛ فالطالب الجامعي يستطيع إضافة مهارات مرتبطة بالقطاع الذي يتطلع إلى العمل فيه، بما يعزز استعداده المبكر لسوق العمل.

أما الباحث عن عمل، فيمكنه تطوير مهارات مهنية أكثر ارتباطًا باحتياجات القطاعات والوظائف المستهدفة، فيما يستطيع من هم على رأس العمل مواصلة تطوير قدراتهم، واكتساب مهارات جديدة أو تحديث مهاراتهم الحالية بما يتلاءم مع التغيرات التي تشهدها وظائفهم وقطاعاتهم.

وتعزز هذه المرونة مفهوم التعلم مدى الحياة، بحيث يصبح تطوير المهارات عملية مستمرة لا ترتبط بمرحلة عمرية أو تعليمية محددة، وإنما تتطور مع تغير احتياجات الفرد وسوق العمل.



شراكة تعزز جاهزية الكفاءات الوطنية

ويمثل التعاون بين الجامعات السعودية وقطاع الأعمال أحد أهم عناصر مبادرة MicroX؛ فالجامعة تقدم المعرفة والخبرة الأكاديمية، فيما يقدم أصحاب الأعمال فهمًا مباشرًا للمهارات والتحديات التي تشهدها القطاعات، ويعمل التكامل بينهما على بناء برامج أكثر ارتباطًا بالواقع المهني.

ويعكس هذا النموذج توجه برنامج تنمية القدرات البشرية نحو تعزيز المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وتوفير فرص تعلم وتطوير تدعم جاهزية المواطن في مختلف مراحل حياته، وتسهم في بناء رأس مال بشري يمتلك المهارات والقدرات اللازمة للمشاركة في القطاعات الحالية والواعدة.

ومن خلال هذا التكامل، تصبح البرامج الجامعية القصيرة مساحة تلتقي فيها خبرة الجامعات مع احتياجات سوق العمل؛ لتحويل المتغيرات المهنية والاقتصادية إلى فرص تعلم نوعية، ودعم قدرة الكفاءات الوطنية على التطور المستمر والمنافسة في سوق عمل سريع التغير.