أعلنت القوات المسلحة اليمنية في تعز اليوم (الأربعاء)، القبض على خمسة من قيادات الحوثي بينهم مدير عام المخدرات في وزارة داخلية المليشيا العميد أكرم عامر المتوكل وقائد الأمن الوقائي الحوثي محمد سعيد الجنيد، إضافة إلى أكثر من 60 مسلحاً خلال الـ24 ساعة الماضية في كمائن محكمة.



ونشر الجيش اليمني فيديو لخمسة قيادات حوثية يؤكدون أسمائهم وأنهم من محافظتي صنعاء وذمار.



وأفادت القوات الحكومية الرئاسية أن القيادات الحوثية ألقي القبض عليها في الجبهة الغربية للمحافظة.



في الوقت ذاته، أكدت مصادر ميدانية مقتل قياديين حوثيين أحدهما ينتحل منصب مدير أمن محافظة عمران قتل مع الآخر قائد اللواء 127 حرس حدود، و30 من مسلحيهم خلال المعارك العنيفة التي تشهدها جبهات تعز ومأرب.



وذكرت المصادر أن القيادي في مليشيا الحوثي الإرهابية مجاهد أحمد علي، الذي ينتحل رتبة عميد ويشغل منصب مدير أمن محافظة عمران قتل إلى جانب 25 من مسلحيهم في منطقة الضباب غربي تعز.



وكانت القوات الحكومية في تعز قد عرضت أمس فيديو لأكثر من 60 مسلحاً حوثياً ألقي القبض عليهم في كمين بمنطقة الضباب غربي تعز، يأتي ذلك فيما قال مدنيون إن منطقة الضباب تحولت إلى مقبرة للعشرات من المليشيا الذين شاهدوا جثثهم على طول الطريق وفي الوديان أثناء عودتهم من خارج المحافظة وأن الكلاب تنهش منها.



وفي محافظة مأرب، أكدت مصادر ميدانية، مقتل قائد اللواء 127 حرس حدود اللواء عبدالرحمن المقدمي ومعه من مرافقيه في غارة جوية بمنطقة الجوبة، موضحة أن القوات الحكومية تخوض اشتباكات مع الحوثيين بالقرب من معسكر ماس وكذلك في مديريتي الجوبة وحريب.



وأشارت إلى أن الطيران نفذ أربع غارات جوية على مواقع للحوثيين وكبد المليشيا خسائر بشرية في صفوفها.