تنطلق اليوم (الجمعة) منافسات النسخة الثانية من بطولة كأس الخليج تحت 17 عاماً «قطر 2026»، التي تستضيفها دولة قطر خلال الفترة من 16 أكتوبر إلى 4 نوفمبر، بمشاركة 10 منتخبات تخوض 23 مباراة، في أكبر نسخة من البطولة من حيث عدد المنتخبات المشاركة.



وتقام البطولة بتنظيم اللجنة المحلية في قطر، بالتنسيق مع الاتحاد الخليجي لكرة القدم. وأسفرت قرعة البطولة، التي أجريت في سبتمبر، عن توزيع المنتخبات المشاركة على مجموعتين، تضم كل منهما 5 منتخبات.



وتضم المجموعة الأولى منتخب قطر، ممثل البلد المستضيف، إلى جانب منتخبات الإمارات والبحرين وعُمان والصين، فيما يأتي حامل اللقب المنتخب السعودي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات العراق واليمن والكويت ومصر. ويحل منتخبا الصين ومصر ضيفين على البطولة، بما يُتيح للمنتخبات فرصة خوض مباريات أمام مدارس كروية مختلفة.



وتُفتتح منافسات البطولة اليوم بلقاء يجمع المنتخب القطري ونظيره الصيني، الذي يسجل ظهوره الأول في البطولة، على استاد «حمد الكبير»، ضمن مباريات المجموعة الأولى ويدير اللقاء طاقم تحكيم سعودي بقيادة الحكم علي القحطاني ويعاونه سعد الشبرمي ومحمد وزي فيما يتولى عبدالله زربان مهمة الحكم الرابع وعبدالله البلوشي مهمة مقيم الحكام، وتشهد المجموعة ذاتها مباراة أخرى تجمع منتخبي الإمارات والبحرين على استاد «حمد بن خليفة».



ويستهل المنتخب السعودي حملة الدفاع عن لقبه (السبت) بلقاء المنتخب المصري على استاد «حمد الكبير»، فيما تشهد المباراة الثانية لقاء بين منتخبي العراق واليمن على استاد «سعود بن عبد الرحمن»، وتختتم البطولة يوم 4 نوفمبر بإقامة المباراة النهائية على استاد «حمد الكبير». ووفقاً لنظام البطولة، يتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل في مباراتي الدور قبل النهائي أو المباراة النهائية.