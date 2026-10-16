أكد العلماء والدعاة المشاركون في الملتقى الدعوي السنوي بمحافظة عدن، اليوم (الخميس )وجوب الاستجابة للنفير العام الذي دعا إليه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي، مشددين على أهمية وحدة الصف والاصطفاف خلف القيادة الشرعية، ومواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية.

وأوضح بيان صادر عن الملتقى، الذي أقامه برنامج التواصل مع علماء اليمن في مدينة عدن، أن سفك الدماء والتمرد على سلطة الدولة وولاة الأمور من المحرمات والجرائم المغلظة، متهمًا مليشيا الحوثي بارتكاب انتهاكات شملت سفك دماء الأبرياء وتدمير المساجد وترويع المدنيين، وصولًا إلى استهداف المقدسات الإسلامية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وقصف المطارات والأعيان المدنية.

ودعا البيان إلى الاصطفاف الديني والشعبي حول القيادة الشرعية، والقيام بواجب مواجهة المليشيا الحوثية، ومحاربة أفكارها ومعتقداتها، مؤكدًا أن ذلك يشمل الجهاد بالكلمة والبيان، إلى جانب المشاركة في الجبهات والمواقع العسكرية، وفق ما ورد في البيان.

وشدد العلماء والدعاة على ضرورة استمرار الدعوة إلى مواجهة المليشيا الحوثية، ولزوم جماعة المسلمين، حتى تتراجع عن ممارساتها وتعود إلى ما وصفه البيان بأمر الله.

وثمّن الملتقى الدعم السعودي لليمن، مشيدًا بما تقدمه المملكة العربية السعودية من دعم مادي ومعنوي وعسكري ومدني، ومؤكدًا الوقوف خلف القيادة السياسية والتحالف في مواجهة مليشيا الحوثي.

كما وجّه المشاركون التحية إلى أفراد القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها والمرابطين في الجبهات، مشيدين بدورهم في الدفاع عن البلاد، وداعين الله أن يحفظهم وينصرهم، ويتقبل الشهداء، ويشفي الجرحى، ويفك أسرى الحرب.