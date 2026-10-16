شهدت الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا صراعاً خاصاً بين الفرق الإنجليزية ونظيرتها الإسبانية في هز شباك الخصوم، إذ أحرزت الفرق العشرة 33 هدفاً في 9 مباريات، وكانت المواجهة الوحيدة المباشرة بينهما قد جمعت أتلتيكو مدريد بفريق مانشستر يونايتد وانتهت للأول بهدفين دون مقابل.



تفوق إنجليزي بتسجيل 17 هدفاً



تمكن فريقا ليفربول وأستون فيلا من قيادة الفرق الإنجليزية لصدارة الأكثر تسجيلاً للأهداف في الجولة الثانية بعد أن انتصرا بمجموع 12 هدفاً؛ فقد تفوق ليفربول على لاسك لينز بنتيجة (6 / 3)، فيما انتصر أستون فيلا بسداسية نظيفة (6 / 0) على فنربخشة التركي.



من جانبه، أحرز أرسنال 3 أهداف في شباك ليل الفرنسي وخرج بشباك نظيفة، في حين تعرض قطبا مانشستر للخسارة؛ إذ خسر السيتي أمام باريس سان جيرمان بنتيجة (2 / 4)، وسقط اليونايتد بهدفين نظيفين أمام أتلتيكو مدريد الإسباني. وبذلك أحرزت الفرق الإنجليزية الخمسة 17 هدفاً من 3 انتصارات وخسارتين، واستقبلت شباكهم 9 أهداف.



الإسبانية لا تخسر.. والقوة في الهجوم والدفاع



على الجانب الإسباني، حققت الفرق الخمسة العلامة الكاملة من النقاط بتحقيق الفوز في جميع مبارياتها الخمس؛ إذ فاز برشلونة وريال مدريد برباعيتين بعد تجاوز برشلونة لفريق غلطة سراي (4 / 1)، فيما حقق ريال مدريد ريمونتادا مثيرة على روما الإيطالي وهزمه (4 / 3). وانتصر فياريال وريال بيتيس بثلاثيتين؛ إذ تجاوز فياريال نظيره نابولي الإيطالي بنتيجة (3 / 1)، وفاز ريال بيتيس على بورتو البرتغالي بنتيجة (3 / 2).



واختتم أتلتيكو مدريد سلسلة الانتصارات الإسبانية بتفوقه على مانشستر يونايتد بهدفين دون رد. وبذلك أحرزت الفرق الإسبانية 16 هدفاً من 5 انتصارات ودون أي تعثر، بينما استقبلت شباكهم 7 أهداف (منها 3 أهداف في مرمى ريال مدريد).



6 فرق بالعلامة الكاملة



تقاسمت الفرق الإنجليزية والإسبانية تحقيق العلامة الكاملة من النقاط، إذ تمكن 3 فرق من كل دولة تحقيقها (6 نقاط)، وجاء فارق الأهداف ليفصل بينهم في جدول الترتيب وهم: برشلونة (الثاني)، أستون فيلا (الثالث)، ليفربول (الخامس)، أرسنال (السابع)، ريال مدريد (الثامن)، ريال بيتيس (التاسع).