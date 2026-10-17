أعلن المنتخب السعودي لكرة القدم مستجدات الحالة الطبية لثلاثة من لاعبيه، وهم نواف العقيدي وعلاء آل حجي وهمام الهمامي، عقب الإصابات التي تعرضوا لها خلال مشاركتهم مع الأخضر في بطولة كأس الخليج الـ27.



وأوضح المنتخب السعودي أن حارس المرمى نواف العقيدي خضع لعملية جراحية ناجحة في مرفق اليد بالعاصمة البريطانية لندن، أمس (الجمعة)، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال المواجهة الافتتاحية أمام المنتخب الكويتي.



وفي السياق ذاته، يواصل لاعب خط الوسط علاء آل حجي برنامجه التأهيلي بالعاصمة القطرية الدوحة، إثر الإصابة التي تعرض لها في الركبة خلال مواجهة المنتخب العماني ضمن الجولة الثانية من البطولة.



كما تقرر أن يبدأ اللاعب همام الهمامي برنامجه العلاجي يوم غد (الأحد)، بعد الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية خلال المباراة النهائية لكأس الخليج الـ27.



وأكد المنتخب السعودي أن الحالات الطبية للاعبين المصابين تخضع للمتابعة والتنسيق بين الجهاز الطبي للأخضر والأجهزة الطبية في أنديتهم، بما يضمن استكمال برامجهم العلاجية والتأهيلية تمهيداً لعودتهم إلى الملاعب.