يفتتح المنتخب الوطني تحت 16 عامًا مساء اليوم (السبت) مبارياته ضمن منافسات بطولة كأس الخليج تحت 17 عامًا 2026 في قطر، ويلاقي الأخضر منتخب مصر في تمام الخامسة و45 دقيقة مساءً، على استاد حمد الكبير في العاصمة القطرية الدوحة.



ميدانيًا، اختتم لاعبو الأخضر تحضيراتهم للمباراة بعد حصة تدريبية أقيمت مساء أمس (الجمعة) تحت إشراف المدرب البرتغالي تياقو فارينها والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين تكتيكية، تلتها مناورة على نصف مساحة الملعب، وتم من خلالها اختيار العناصر المناسبة لخوض المواجهة الافتتاحية.



وكانت لجنة الحكام في الاتحاد الخليجي لكرة القدم قد أسندت إدارة المباراة إلى الحكم الإماراتي زايد النعيمي، ويعاونه مواطناه حميد القيواني وحمد الكتبي، فيما يتولى البحريني محمد راشد مهمة الحكم الرابع، ويقوم عبدالله بليدة بمهمة مقيم الحكام.



من جهته، شدد تياغو فارينيا، مدرب منتخب السعودية، على أهمية البطولة في إعداد المنتخب للاستحقاقات القادمة، وفي مقدمتها كأس العالم للناشئين، مشيداً بالتنظيم والأجواء في قطر.



وقال فارينيا إن التركيز ينصب على تطوير قدرات اللاعبين، معرباً عن ثقته بأن البطولة ستوفر تجربة مهمة للمنتخب، ومؤكداً أن تتويج السعودية بلقب كأس الخليج يمثل مصدر إلهام وحافزاً إضافياً للمنتخب لتحقيق أهدافه.



يُذكر أن المنتخب الوطني تحت 16 عامًا يأتي على رأس المجموعة الثانية من بطولة كأس الخليج تحت 17 عامًا 2026، وإلى جانبه منتخبات العراق، الكويت، اليمن، مصر.