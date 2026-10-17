عزز القادسية أفضل انطلاقة في تاريخه بوصوله إلى 22 نقطة بعد مرور تسع جولات من دوري روشن، في مؤشر يعكس قوة حضوره هذا الموسم، بعد فوزه الأخير على ضيفه أبها بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم «دوري روشن».



ولم يقتصر تألق الفريق على حصد النقاط، إذ عادل الهلال في عدد المباريات التي افتتح فيها التسجيل، بعدما نجح الفريقان في تسجيل الهدف الأول خلال سبع مباريات من أصل ثماني.



ويشترك القادسية والهلال في صدارة هذه الإحصائية، في دلالة على قدرتهما على المبادرة الهجومية وفرض الحضور مبكراً، فيما يواصل القادسية ترسيخ انطلاقته التاريخية في المسابقة.