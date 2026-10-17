رحّبت دول عربية وإسلامية وعالمية ومنظمات دولية بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن، الذي أدان هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة العربية السعودية، بما في ذلك استهداف المدنيين والأعيان المدنية والمطارات والبنية التحتية للطاقة، والتهديدات المتواصلة لأمن وسلامة الملاحة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب.



وأكدت في بياناتها أهمية ما تضمنه البيان من تشديد على ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2216 لعام 2015 والقرارات اللاحقة ذات الصلة، والدعوة إلى تعزيز التعاون الدولي لمنع ميليشيا الحوثي من الحصول على الأسلحة وغيرها من أشكال الدعم.



وجددت الدول والمنظمات إدانتها اعتداءات الميليشيا على المملكة، ووصفتها بأنها انتهاك لسيادتها وتهديد لأمنها واستقرارها، وخرق للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة تضامنها الكامل مع المملكة ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها واستقرارها ومقدراتها، وضمان سلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.



ودعت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها، والعمل على وقف هذه الاعتداءات، ومحاسبة مرتكبيها، بما يكفل أمن المملكة وحمايتها واستقرارها، ويحفظ أمن المنطقة واستقرارها.



كما أعربت عن مواساتها لذوي المتوفين، سائلةً الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.