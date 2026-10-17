الرسالة السياسية تبدأ أهميتها الحقيقية عند ما يترتب عليها. وما بين التصريح، الذي يسمعه الجميع، والمعنى الذي يلتقطه المعنيون به، مساحة واسعة تملأ بما يتغير بعدها في المواقف والحسابات والقرارات.



في المقال السابق، كان السؤال عما لم يقله اللواء تركي المالكي، وما يمكن أن يُفهم من وراء الكلمات المعلنة. أما السؤال الآن، ماذا سيحدث بعد ما وصلت الرسالة؟ فالغاية ارتدادها على سلوك من وجهت إليهم، وتجاهلها لن يبقي الأمور على ما كانت عليه.



هذه هي معضلة أي دولة تحرص على الاستقرار، لكنها لا تقبل أن يصبح حرصها مدخلاً لاختبار أمنها. فالدول، التي تعي قيمة السلام، تدرك أن صونه يقتضي أحياناً منع الآخرين من إساءة تفسيره. وحين يألف طرف ما أن تمر تجاوزاته من دون أن تغير حساباته، فإنه قد يضع ضبط النفس في خانة الفرص المتاحة لمزيد من الضغط.



وهنا، تحديداً، تكمن خطورة سوء التقدير. فقد ينجح الاعتداء في تحقيق غرض محدود، أو يمر بلا خسائر كبيرة، فيوسوس لصاحبه ظن القدرة على تكراره. لكنه يغفل أن غياب المواجهة لا يعني غياب الحساب، وأن الدولة، التي تتجنب التصعيد، قد تكون بصدد تقييم مختلف للأسباب التي جعلته ممكناً، وللوسائل الكفيلة بمنع تكراره.



وفي الحالة السعودية، لا يمكن فصل هذا التوازن عن طبيعة المرحلة التي تعيشها المملكة. فهناك مشروع تنموي واسع، ومصالح اقتصادية وإستراتيجية متشابكة، ومكانة إقليمية تجعل استقرارها عاملاً مؤثراً في محيطها. ولذا، فإن حماية الاستقرار جزء من حماية المستقبل نفسه. ومن الوهم أن يتوهم واهم أن الانشغال بالبناء يضعف هيبة الدفاع عنه؛ فكلما اتسعت المصالح، تعاظمت فريضة حمايتها.



لكن حماية هذه المصالح لا تعني الانزلاق خلف كل مواجهة، ولا قبول الإيقاع الذي يشتهيه الخصم. فهو قد لا يريد تحقيق هدف عسكري مباشر، بقدر ما يريد فرض إيقاعه على خصمه، واستنزاف وقته وموارده في معارك متفرقة. ومجاراة هذا الإيقاع قد تحقق له ما عجز عن تحقيقه بالفعل الميداني.



وبالتالي، فإن الاختبار الحقيقي يكمن في اختيار الرد المفضي إلى غايته. فالقوة المجردة من دقة الحسابات تغدو عبئاً، مثلما أن التهدئة العارية من قدرة الردع تقرأ على غير مقصدها. وبين هذين الاحتمالين تتحرك سياسة المملكة، وفق معادلة لا تجعل التصعيد غاية، ولا تسمح بأن يصبح تجنبه تنازلاً عن مقتضيات الأمن.



وثمة ما هو أبعد من لحظة الاعتراض أو صد الهجوم. فالمقذوف الذي يطلق، أو المسيرة التي تتجه إلى هدفها، هما خاتمة سلسلة من القرارات، وشبكات الإمداد والقدرات، والجهات التي سبقت لحظة الإطلاق. ولذا، تتطلب استدامة الأمن فهماً للمصادر التي تغذي التهديد، وللأطراف التي تتيح استمراره، وللظروف التي تسمح بتحويله إلى أداة ضغط سياسي. فمعالجة النتائج ضرورة، لكن منع تكرارها يحتاج إلى ما هو أبعد.



ومع هذا كله، لا ينبغي أن يغلق باب السياسة. ففتح مسار للحلول يمثل الثمرة الأوضح للحزم لمن يرعوي. وحين تدرك الأطراف أن استمرار الاعتداء لن يحقق مكاسب، وأن التراجع يمنحها مخرجاً يصون مصالحها بلا مساس بأمن الآخرين، يصبح الحل السياسي احتمالاً واقعياً. أما إذا فُهمت المرونة على أنها مساحة إضافية للتجاوز، فإنها تفقد معناها، ويصبح تصحيح هذا الفهم ضرورة، لا مجرد خيار.



من هنا، فإن ما بعد الرسالة أهم من الرسالة نفسها. فالكلمات تنذر، والمواقف تفصح، بيد أن معيار النجاح يبقى في النتيجة؛ هل أصبح الاعتداء أقل احتمالاً؟ وهل أدرك المتجرئ أن حساباته لم تعد كما كانت؟ وهل تحولت فرص التهدئة إلى فرصة حقيقية لتغيير السلوك؟ ذلك هو الفارق بين رسالة تقال لتسمع، ورسالة توجه لتغير ما سيحدث بعدها.



وإذا كان السؤال في المقال السابق عما لم يقل، فإن السؤال اليوم عما إذا كان الصمت قد فهم كما ينبغي. فالحكمة في السياسة أن تترك للآخر فرصة كي يتراجع، وفي الوقت نفسه ألا يظن أن هذه الفرصة ستظل مفتوحة دائماً. فالأفضل أن يفهم المرء الرسالة، قبل أن يضطر إلى فهم نتائج تجاهلها.