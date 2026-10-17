بدأ ضيوف الدفعة الرابعة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة لعام 1448هـ، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أمس، مغادرة مكة المكرمة عائدين إلى بلدانهم، بعد أداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، ضمن دفعة ضمّت 250 معتمراً ومعتمرة من 21 دولة في قارتي آسيا وأوقيانوسيا.



وشملت زيارات الضيوف في المدينة المنورة المسجد النبوي الشريف، والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما، والصلاة في الروضة الشريفة، إلى جانب زيارة مسجد قباء وجبل أحد ومقبرة شهداء أحد ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف والمعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية.



وفي مكة المكرمة، أدّى الضيوف مناسك العمرة، وزاروا مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة ومعرض الوحي، وشاركوا في برامج توعوية وفعاليات ثقافية تعرّفهم بجهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.



وأعرب الضيوف عن شكرهم للقيادة على عنايتها بالإسلام والمسلمين وخدمة ضيوف الرحمن، مثمّنين جهود الوزارة في توفير الخدمات والتسهيلات والرعاية منذ وصولهم إلى المملكة وحتى مغادرتهم، مؤكدين أن البرنامج أتاح لهم أداء عباداتهم بيسر وطمأنينة والتعرّف على المعالم الإسلامية والتاريخية.



ويأتي البرنامج امتداداً لجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين وتعزيز التواصل معهم في مختلف دول العالم، وإتاحة الفرصة لهم لأداء العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف