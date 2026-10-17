طالبت الحكومة اليمنية اليوم (السبت)، الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي باتخاذ موقف حازم تجاه مليشيا الحوثي الإرهابية، وتصنيفها منظمة إرهابية، وتجفيف منابع تمويلها ووقف تدفق الأسلحة والخبرات العسكرية إليها، محذرة من أن استمرار الدعم الإيراني للمليشيا يطيل أمد الحرب ويحوّل الأراضي اليمنية إلى منصة لتهديد أمن المنطقة والملاحة الدولية.



وأكدت وزيرة شؤون الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية في كلمة أمام الدورة الثانية والخمسين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة اليوم في العاصمة العراقية بغداد، على تحويل التضامن الإسلامي من شعارات إلى مواقف موحدة وخطوات عملية تحمي الدول الأعضاء وشعوبها من التهديدات المتصاعدة، موضحة أن استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في تقويض مؤسسات الدولة وإطالة أمد الحرب، بدعم من النظام الإيراني، يستدعي موقفاً إسلامياً واضحاً يضع حداً للتدخلات التي تغذي الصراع وتزعزع استقرار المنطقة.



وأشارت إلى أن استهداف المليشيا المقر الرئاسي والحكومي في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن بالصواريخ الباليستية، إلى جانب الحصار المفروض على تعز ومأرب، يكشف خطورة استمرار الانقلاب المسلح، مؤكدة أن الدولة تضطلع بمسؤولياتها الدستورية عبر عملية «فجر اليمن»، التي أعلنها رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، بهدف استعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل التراب الوطني.



وشددت وزيرة الخارجية على أن الحكومة اليمنية، التي تمسكت بخيار السلام طوال اثني عشر عاماً، لن تقبل استخدامه غطاءً لشرعنة الانقلاب أو استمرار السلاح خارج إطار الدولة، مؤكدة أن السلام العادل والمستدام يبدأ باحترام سيادة اليمن ووحدته وسلامة أراضيه، واستعادة مؤسساته، والالتزام بمرجعيات الحل السياسي الشامل، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2216.



وحمّلت الزوبة الدعم العسكري والتقني الإيراني مسؤولية الإسهام في إطالة أمد الحرب، وتحويل اليمن إلى منصة تهدد أمن دول الجوار وممرات التجارة الدولية، معتبرة أن هذه التدخلات تتعارض مع مبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول الأعضاء المنصوص عليها في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي.



وقالت الوزيرة: «لا يستقيم أن يعرض الوساطة من يسلح أحد أطراف النزاع ويمده بأدوات القتل والتدمير، ثم يصور ما يجري في اليمن نزاعاً بين بلدين، وهو في حقيقته انقلاب مليشيا مسلحة على دولة عضو في هذه المنظمة».



وأضافت أن إيران سلحت مليشيا الحوثي ودربتها ورعتها، بينما امتد تهديدها إلى دول الجوار وممرات التجارة الدولية، مشيرة إلى أن التناقض بين الخطاب السياسي الإيراني وممارسات طهران يستدعي كشف حقيقة الحرب ورفض محاولات إضفاء شرعية على الانقلاب.



وفي موقف حازم إزاء الاعتداءات على المملكة العربية السعودية، أدانت الزوبة بأشد العبارات الهجمات الحوثية التي تستهدف المدن والمطارات والمنشآت المدنية، ومحاولات استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة، مؤكدة أن هذه الاعتداءات مرفوضة ولا يمكن تبريرها بأي ذريعة سياسية أو عسكرية، وأن حماية الحرمين الشريفين مسؤولية إسلامية مشتركة.



كما شددت على أن تأمين الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن يتطلب تمكين مؤسسات الدولة اليمنية، وفي مقدمتها خفر السواحل، من بسط سيادتها، محذرة من مخاطر التعاون العابر للحدود بين المليشيا والجماعات الإرهابية وشبكات التهريب.



وفي الشأن الفلسطيني، جددت وزيرة الخارجية موقف الجمهورية اليمنية الداعم للشعب الفلسطيني ونضاله لإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، منتقدة استغلال مليشيا الحوثي الشعارات الفلسطينية للتغطية على ممارساتها وجرائمها بحق اليمنيين، وعلى اعتداءاتها التي تستهدف أمن المملكة العربية السعودية والحرمين الشريفين.



وأكدت الزوبة أن موقف اليمن من القضية الفلسطينية، قيادةً وحكومةً وشعباً، راسخ ولا يمكن لمليشيا الحوثي احتكاره أو توظيفه لخدمة أجنداتها، بعدما أمعنت في قتل اليمنيين وتشريدهم وتقويض مؤسسات دولتهم.