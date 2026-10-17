شدد البرتغالي بيدرو إيمانويل جوميز، مدرب الخليج، على ضرورة التعامل بذكاء مع ضغط المباريات، مؤكداً أن ضيق فترة الاستشفاء يفرض تجهيز الفريق وفق الجاهزية البدنية للاعبين.



وقال جوميز في مؤتمر مواجهة الفتح: حصلنا على يومين فقط للاستشفاء في ظل مباريات بفاصل يومين، لذلك نتعامل مع كل لاعب حسب حاجته البدنية للوصول لأفضل جاهزية.



وحذر من خطورة الفتح، مشيراً إلى جودته وقدرته على الوصول للمرمى وامتلاكه عناصر مؤثرة هجومياً، مطالباً لاعبيه بالظهور بشراسة وإبعاد المنافس عن مناطق الخطورة واستغلال نقاط ضعفه.



ويحل الخليج ضيفاً على الفتح غداً (الأحد) 9 مساءً على ملعب الفتح بالأحساء ضمن الجولة العاشرة من روشن، حيث يحتل الخليج المركز الـ11 بـ9 نقاط، والفتح الـ16 بـ6 نقاط.