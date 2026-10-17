لم تكن الإثارة حاضرة فقط داخل أرضية الملعب في مباراة دوقرة وضيفه الجزيرة ضمن الجولة الخامسة من الدوري الأردني للمحترفين، بل امتدت إلى ما بعد صافرة النهاية بواقعة طريفة أثارت جدلاً واسعاً.



المباراة التي انتهت بفوز كبير للجزيرة 5-1، بدأت بهدف مبكر لأصحاب الأرض عبر عمر الخطيب في الدقيقة السابعة، قبل أن ينتفض الضيوف بقيادة مهاجمهم المخضرم ياسين البخيت الذي قلب الطاولة بثلاثية "هاتريك" قادت فريقه لانتصار ساحق.



وعقب إطلاق حكم اللقاء صافرة النهاية، توجه البخيت - كما جرت العادة في ملاعب كرة القدم حول العالم - نحو حكم المباراة أو مراقبها للاحتفاظ بكرة اللقاء كتذكار تقليدي لمسجل الهاتريك، وهو عُرف كروي غير مكتوب لكنه يحظى باحترام كبير في الأوساط الرياضية.



إلا أن المفاجأة كانت برفض قاطع من أحد مسؤولي المباراة تسليم الكرة للاعب، في موقف طريف أثار استغراب الحضور ومتابعي اللقاء عبر الشاشات.



ورغم أن الاحتفاظ بالكرة بعد تسجيل الهاتريك لا يستند إلى أي بند قانوني أو نص صريح في لوائح الاتحادين الدولي أو الأردني، ويبقى مجرد تقليد متعارف عليه، إلا أن تشدد المسؤول وتمسكه بالكرة فتح باب التساؤلات حول مدى الالتزام بالأعراف الرياضية وتقدير الإنجازات الفردية، خاصة بعد مجهود كبير قدمه اللاعب ليقود فريقه لفوز عريض خارج الديار.