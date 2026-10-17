أدانت جامعة الدول العربية الاعتداءات التي شنتها ميليشيا الحوثي على قصر معاشيق، مقر الحكومة اليمنية في عدن، ومطار عدن الدولي، والأحياء السكنية في مدينة مأرب، وما أسفرت عنه من ضحايا ومصابين، وتعريض حياة المدنيين لخطر جسيم.

وأكدت الجامعة العربية، في بيان اليوم، أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيدًا بالغ الخطورة وانتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مشددة على أن استمرار استهداف مؤسسات الدولة والمنشآت المدنية يعكس إصرارًا على المضي في نهج التصعيد، بما يهدد أمن اليمن واستقراره، ويقوض الجهود الرامية إلى التهدئة والتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة اليمنية.

وجددت الجامعة العربية موقفها الثابت في دعم وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، ومساندة الحكومة اليمنية ومؤسسات الدولة الشرعية، داعيةً المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، واتخاذ مواقف وإجراءات حازمة لوقف هذه الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عنها، بما يكفل حماية المدنيين وصون مؤسسات الدولة.

ورحبت بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في 15 أكتوبر 2026، وما تضمنه من إدانة للاعتداءات الحوثية المتصاعدة، والدعوة إلى الوقف الفوري للتصعيد والهجمات التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية، مشددة على أهمية تكثيف الجهود العربية والدولية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية، وفقًا للمرجعيات المتفق عليها وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار رقم 2216، بما يضمن استعادة الأمن والاستقرار وإنهاء معاناة الشعب اليمني.

وأعربت الجامعة العربية عن خالص تعازيها لأسر الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، وتؤكد تضامنها الكامل مع الحكومة اليمنية والشعب اليمني.