تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالًا هاتفيًا من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي.

وجرى خلال الاتصال بحث التطورات الأخيرة في المنطقة، والجهود المبذولة لاحتواء النزاعات فيها، والحد من تداعياتها السلبية على المستويين الإقليمي والدولي.

كما تناول الاتصال أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المشترك حيال التحديات الراهنة، والتأكيد على تضامن البلدين الشقيقين في مواجهة كل ما من شأنه المساس بأمنهما واستقرارهما، وبما يسهم في تعزيز أمن دول المنطقة ويحفظ مصالح شعوبها.