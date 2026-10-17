واصل مانشستر سيتي انطلاقته التاريخية في البريميرليغ بفوز مثير على مضيفه إبسويتش تاون 3-2، محققاً انتصاره السابع توالياً ومعززاً صدارته بـ21 نقطة بالعلامة الكاملة.



وعاد ليفربول إلى الانتصارات بعد فوزه على برينتفورد 2-1 بهدف قاتل، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة ويصعد للمركز الخامس.



وتتجه الأنظار غداً الأحد إلى مواجهة أرسنال الوصيف بـ15 نقطة من 6 مباريات أمام نوتنغهام فورست، حيث يملك المدفعجية فرصة تقليص الفارق مع المتصدر إلى 3 نقاط.



ويحتل برايتون المركز الثالث بـ13 نقطة بالتساوي مع تشيلسي الرابع الفائز على إيفرتون 2-0، فيما حقق فولهام فوزه الأول هذا الموسم بتغلبه على هال سيتي 1-0.