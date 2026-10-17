أعلنت قبائل مراد النفير العام والتداعي الواسع في مختلف أرجاء محافظة مأرب، للثأر للعميد أحمد بحيبح المرادي، وتطهير مديرية «الجوبة» البوابة الجنوبية للمحافظة من دنس مليشيا الحوثي الإرهابية.



وأفادت مصادر ميدانية لـ«عكاظ» أن التحرك القبلي الواسع يهدف إلى تطهير بلاد مراد كاملة، ودحر من فيها من عناصر مليشيا الحوثي، مؤكدة أن دماء أبناء القبيلة ستكون وقوداً لمعركة الحسم النهائي.



ويأتي هذا النفير عقب مقتل العميد أحمد بحيبح المرادي، أركان حرب جبهة «حريب – عين»، خلال تصديه لمليشيا الحوثي الإرهابية في المعارك الضارية التي دارت على الشريط الحدودي بين محافظتي مأرب وشبوة.



مكاسب ميدانية في «المجزر»



وفي سياق العمليات العسكرية الميدانية ضمن عملية «فجر اليمن»، تخوض القوات المسلحة اليمنية معارك عنيفة في محافظة مأرب؛ حيث حققت القوات تقدمات ميدانية نوعية وأحرزت سيطرة على مواقع جديدة عقب تقدمها أمس باتجاه مديرية «المجزر».



ضربات جوية دقيقة بالجوف



وفي محافظة الجوف، تخوض القوات المسلحة مسنودة بالمقاومة الشعبية معارك عنيفة ضد المليشيا الحوثية الإرهابية، فيما نفّذ الطيران الحربي غارات جوية مكثفة استهدفت مخازن أسلحة ومراكز قيادة وتجمعات لمليشيا الحوثي في مناطق متفرقة بالمحافظة، كبّدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.